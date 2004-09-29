О себе

Здравствуйте, дорогие читатели моей страницы. Меня зовут Анастасия, мне 18 лет и я фрилансер со стажем в 3 года.

Сейчас занимаюсь дополнительными занятиями по английскому для дошкольников. На самом деле я стрессоустойчива и целенаправленная, коммуникабельна, строга по своему.

Хорошо разбираюсь в своей работе.