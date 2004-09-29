О себе
Здравствуйте, дорогие читатели моей страницы. Меня зовут Анастасия, мне 18 лет и я фрилансер со стажем в 3 года.
Сейчас занимаюсь дополнительными занятиями по английскому для дошкольников. На самом деле я стрессоустойчива и целенаправленная, коммуникабельна, строга по своему.
Хорошо разбираюсь в своей работе.
Лабораторные работы
нет отзывов
$1/час
от $40000от 1 дня
#13
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$1/час
от $40000от 1 дня
#18
Финансовые услуги
нет отзывов
$1/час
от $40000от 1 дня
#22
Картография
нет отзывов
$12/час
от $400от 2 дней
#37
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $1000от 1 дня
#55
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$7/час
от $40000от 1 дня
#101
Аудиомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $230от 1 дня
#108
Системное администрирование
нет отзывов
$4/час
от $90от 5 дней
#141
Озвучивание
нет отзывов
$4/час
от $500от 1 дня
#196
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$2/час
от $40000от 1 дня
#212
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$10/час
от $40000от 1 дня
#227
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$2/час
от $40000от 1 дня
#240
Архитектура зданий
нет отзывов
$12/час
от $233от 1 дня
#254
Служба поддержки
нет отзывов
$23/час
от $444от 3 дней
#288
Базы данных
нет отзывов
$200/час
от $12000от 1 дня
#311
Тестирование ПО
нет отзывов
$100/час
от $40000от 5 дней
#317
Наружная реклама
нет отзывов
$9/час
от $1000от 1 дня
#385
Контекстная реклама
нет отзывов
$12/час
от $40000от 1 дня
#457
Фирменный стиль
нет отзывов
$12/час
от $40000от 1 дня
#486
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $40от 5 дней
#495
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$90/час
от $900от 4 дней
#659
3D-графика
нет отзывов
$80/час
от $40000от 1 дня
#848
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $40000от 1 дня
#1146
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#1549
Наполнение сайтов
нет отзывов
$20/час
от $50от 1 дня
#1580
Обработка фотографий
нет отзывов
$6/час
от $90от 1 дня
#1837
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$90/час
от $40000от 1 дня
#2011
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $333от 1 дня
#2456
Переводы
нет отзывов
$20/час
от $40000от 1 дня
#5336