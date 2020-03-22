Напечатаю, перепечатаю любой текст с любого источн

Добавлена
4 года назад
312 просмотров
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Быстро и грамотно наберу, перепечатаю любой текст из любого источника в любой формат. Есть опыт с большими заказами в этом направлении. Работал в редакции шахтной газеты "За уголь". А также сделаю любую транскрибацию качественно и в короткий срок. А также выполню любую монотонную и нудную работу в большом объеме.

Территориальный рынок.docx
14 КБ
Приложение 6.docx
21 КБ
2.docx
14 КБ