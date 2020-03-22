Напечатаю, перепечатаю любой текст с любого источн
Добавлена312 просмотров
4 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Быстро и грамотно наберу, перепечатаю любой текст из любого источника в любой формат. Есть опыт с большими заказами в этом направлении. Работал в редакции шахтной газеты "За уголь". А также сделаю любую транскрибацию качественно и в короткий срок. А также выполню любую монотонную и нудную работу в большом объеме.
Приложение 6.docx
21 КБ
2.docx
14 КБ