Рерайт (15к знаков)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок367 просмотров

Нужно сделать хороший рерайт 5ти небольших статей (общее кол-во символов 15к). Тематика: электронные книги.

14 лет назад
forest88
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Качественно и быстро сделала рерайт нескольких статей! Приятно работать, рекомендую!
Четкое задание, моментальная оплата - отличный заказчик!!!

Заявки фрилансеров

Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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