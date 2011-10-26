Необходима написать из имеющегося текст, чтобы хотелось заказать услуги у меня. С психологическими приемами. ============================= Еще написать маленький текст, немного слов, для первого сообщения в icq контакт скайп. ============================= Исходники в ...
Рерайт (15к знаков)
Нужно сделать хороший рерайт 5ти небольших статей (общее кол-во символов 15к). Тематика: электронные книги.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
требуется постоянный рерайт 1$ за тыс. знаков. для туристического сайта оплата в webmoney желательно скайп иметь для перепискиКопирайтинг44 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужны уникальные статьи по рекламной продукции от 1000 до 3000 знаков. Жду Ваших предложений. Возможна предоплата. Срок исполнения - две недели.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужны уникальные статьи от 3000 знаков на тему женского нижнего белья. Тем очень много и статей нужно много. Желательно наличие портфолио со статьями женской тематики.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется написать несколько статей с ключевиками. Интересуют сроки (сколько тысяч пишите в день) и цена за 1000 знаков. Обязательны примеры подобных работ и отзывы.Копирайтинг19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходима статья (глава диплома), посвященная проектированию оптоволоконных сетей передачи данных на основе технологии пассивных оптических разветвителей (PON). Необходимо с позиции теории графов, построения "деревьев" и т.п. описать процесс подключения новых абонентов к сети и представить ...Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать текст для главной страницы нового интернет-магазина китайской косметики, в том числе лечебной. В тексте должены присутствовать основные СЧ и НЧ ключевики. Необходимый объем - 1000-1500 знаков. Доступ к магазину открою выбранному исполнителю (при ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен копирайтер Надо сделать примерно 26 текстов по 500 символов, тематики: часы, зажигалки, кошельки..Копирайтинг31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть текст, общим объемом 100к. Нужно его переработать, не отрерайтить, а именно переработать, сделать так, чтобы его было приятно, легко и познавательно читать. По факту, расчитываю на цены как на рерайтинг. Поговорю с кандидатами ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
По 2к знаков каждый текст, потом каждый нужно будет отрерайтить еще три раза. Присылайте сразу 700-1000 знаков, чтобы я видел уровень вашего письма. С выбранным исполнителем (а может и несколькими) буду работать на постоянной основе. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад