9 статей на заданную тематику

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Закрыт4 заявки337 просмотров

По 2к знаков каждый текст, потом каждый нужно будет отрерайтить еще три раза. Присылайте сразу 700-1000 знаков, чтобы я видел уровень вашего письма. С выбранным исполнителем (а может и несколькими) буду работать на постоянной основе. Цена вопроса - 0,8 у.е. за тысячу. В текстах по два вхождения. Ссылки - сайты на которых текст будет размещен.

• Недвижимость Тюмень http://www.dom72.ru/

• Объявления Тюмень http://www.nashgorod.ru/obvl/

• Работа Тюмень http://www.nashgorod.ru/job/

• Работа в Тюмени http://www.nashgorod.ru/job/

• Вакансии Тюмени http://www.nashgorod.ru/job/

• Компании Тюмени http://info72.ru/

• Ремонт квартир в Тюмени http://www.remont72.ru/

• Кинотетары Тюмени http://www.nashgorod.ru/afisha/movies/

• Погода Тюмень http://www.nashgorod.ru/weather/

14 лет назад
seo-mlilane
Ни 
29 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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