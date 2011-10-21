9 статей на заданную тематику

По 2к знаков каждый текст, потом каждый нужно будет отрерайтить еще три раза. Присылайте сразу 700-1000 знаков, чтобы я видел уровень вашего письма. С выбранным исполнителем (а может и несколькими) буду работать на постоянной основе. Цена вопроса - 0,8 у.е. за тысячу. В текстах по два вхождения. Ссылки - сайты на которых текст будет размещен.

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