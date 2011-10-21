Написать тексты

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Закрыт31 заявка404 просмотра

Нужен копирайтер

Надо сделать примерно 26 текстов по 500 символов, тематики: часы, зажигалки, кошельки..

14 лет назад
may-skiy
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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