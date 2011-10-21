По 2к знаков каждый текст, потом каждый нужно будет отрерайтить еще три раза. Присылайте сразу 700-1000 знаков, чтобы я видел уровень вашего письма. С выбранным исполнителем (а может и несколькими) буду работать на постоянной основе. ...
Переработать текст, ИТ тематика
Есть текст, общим объемом 100к. Нужно его переработать, не отрерайтить, а именно переработать, сделать так, чтобы его было приятно, легко и познавательно читать. По факту, расчитываю на цены как на рерайтинг. Поговорю с кандидатами лично, чтобы определиться.
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