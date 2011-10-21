Переработать текст, ИТ тематика

Есть текст, общим объемом 100к. Нужно его переработать, не отрерайтить, а именно переработать, сделать так, чтобы его было приятно, легко и познавательно читать. По факту, расчитываю на цены как на рерайтинг. Поговорю с кандидатами лично, чтобы определиться.