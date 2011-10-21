Необходима статья (глава диплома), посвященная проектированию оптоволоконных сетей передачи данных на основе технологии пассивных оптических разветвителей (PON). Необходимо с позиции теории графов, построения "деревьев" и т.п. описать процесс подключения новых абонентов к сети и представить ...
Seo-копирайтинг
Требуется написать несколько статей с ключевиками.
Интересуют сроки (сколько тысяч пишите в день) и цена за 1000 знаков.
Обязательны примеры подобных работ и отзывы.
Заявки фрилансеров
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