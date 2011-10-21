Seo-копирайтинг

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Закрыт19 заявок271 просмотр

Требуется написать несколько статей с ключевиками.

Интересуют сроки (сколько тысяч пишите в день) и цена за 1000 знаков.

Обязательны примеры подобных работ и отзывы.

14 лет назад
Digital_Illusion
Игорь 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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