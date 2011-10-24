Текст для главной страницы ИМ китайской косметики

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Завершен11 заявок203 просмотра

Требуется написать текст для главной страницы нового интернет-магазина китайской косметики, в том числе лечебной. В тексте должены присутствовать основные СЧ и НЧ ключевики. Необходимый объем - 1000-1500 знаков. Доступ к магазину открою выбранному исполнителю (при необходимости).

14 лет назад
webx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$5
2 дня
Задание выполнено быстро и качественно. Спасибо!
Отличный заказчик. Сотрудничеством осталась довольна.

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solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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