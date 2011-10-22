Написать ТЗ для информационного портала.

Нужно подробное ТЗ для будущего информационного портала, есть идея, есть структура, есть пример готово подобного портала. Вам нужно все подробно расписать. Разрисовать структуру.

За основу взята структура и идея www.mk.ru

Нужно написать все за неделю.

Бюджет не определен, жду Ваших предложений.

Работы много, правильно оцените свои силы.