Написать ТЗ для информационного портала.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок151 просмотр

Нужно подробное ТЗ для будущего информационного портала, есть идея, есть структура, есть пример готово подобного портала. Вам нужно все подробно расписать. Разрисовать структуру.

За основу взята структура и идея www.mk.ru

Нужно написать все за неделю.

Бюджет не определен, жду Ваших предложений.

Работы много, правильно оцените свои силы.

14 лет назад
Obsession
40 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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