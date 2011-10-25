Приватный проект для Захарова Кирилла

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка94 просмотра

Необходимо составить текст на главную страницу сайта.

14 лет назад
nata0937
Наталья 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

zahar6840
Кирилл 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
Кирилл справился с заданием быстро. Уровень копирайта на английском - прекрасный. Ответственный и профессиональный исполнитель.
Как всегда с Натальей очень приятно работать. Полное объяснение задания, интересная работа, достойнная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

zahar6840
Кирилл 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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