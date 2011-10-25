Глубокий рерайт текстов на автомобильную тематику

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок429 просмотров

Необходим глубокий рерайт нескольких статей на автомобильную тематику (ремонт, обслуживание авто).

Уникальность не менее 90%.

Приблизительный объём - 25000 символов.

В заявке укажите стоимость за 1000 символов и ГАРАНТИРОВАННЫЙ срок выполнения.

В личку, на ICQ и Skype просьба не писать, рассмотрю все предложения и сам свяжусь с выбранным кандидатом.

14 лет назад
Fujin
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
51 отзыв

Выбранный исполнитель

zahar6840
Кирилл 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$25
3 дня
Кирилл, так дела не делаются. Ты прислал мне плохую работу и СРАЗУ ТРЕБУЕШЬ ДЕНЕГ, не дав мне даже прочитать текст. Оценка твоей работы: ПЛЮС: 1. Рерайт качественный в плане уникальности (99%) и читабельный. МИНУСЫ: 1. Структура текста - полная каша. Я 20 минут убирал ненужные переносы строк. Зачем сдавать неготовую работу, у тебя же еще день срока был? 2. В MS Word существует чудесная штука, называется "проверка орфографии". Если бы ты ее включил, то у тебя в глазах сразу зарябило бы красными и зелеными полосками. Практически В КАЖДОМ предложении. Я потратил почти час, вычитывая и исправляя синтаксические, орфографические, а порой и "политические" (проффесионалы) ошибки. Итого, я потратил полтора часа, чтобы доделать работу за тобой. Мог бы не заплатить совсем, но я человек честный, свою часть сделки выполняю. Но больше с тобой работать вряд ли буду. Извини.
Спасибо конечно, что заплатили, но я считаю, что вы поступили неправильно так меня раскритиковав. Я же сказал перед тем как выслать, что доделаю все что вам покажется неправильным, просто я очень спешил уйти. Могли бы просто все обсудить, я бы все сделал как нужно, но не стоило писать такой нехороший отзыв. Ну все равно, спасибо за оказанное доверие и предоставленную работу

Заявки фрилансеров

zahar6840
Кирилл 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Статьи про бижутерию и аксессуары

    Добрый вечер всем! Необходимо писать статьи и описания: описания предметов по картинкам (бижу), рерайт статей с высокой уникальностью. Статьи либо описания необходимо будет делать три раза в неделю. Средний объем текста ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать ТЗ для информационного портала.

    Нужно подробное ТЗ для будущего информационного портала, есть идея, есть структура, есть пример готово подобного портала. Вам нужно все подробно расписать. Разрисовать структуру. За основу взята структура и идея www.mk.ru ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Коопирайт продающей страницы

    Адрес страницы http://www.divosad.ru/blog/priglashenie_na_uvlekatelnyj_internet_kurs/2011-03-02-11, Нужно сделать ее для людей и СЕО оптимизацию Целевая аудитория: дачники, садовники, жены владельцев коттеджей, которые сами хотят ухаживать за садом. Нужное действие: они записываются на бесплатные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт (15к знаков)

    $15

    Нужно сделать хороший рерайт 5ти небольших статей (общее кол-во символов 15к). Тематика: электронные книги.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать психологический текст.

    $20

    Необходима написать из имеющегося текст, чтобы хотелось заказать услуги у меня. С психологическими приемами. ============================= Еще написать маленький текст, немного слов, для первого сообщения в icq контакт скайп. ============================= Исходники в ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется рерайт

    требуется постоянный рерайт 1$ за тыс. знаков. для туристического сайта оплата в webmoney желательно скайп иметь для переписки

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    13 лет назад