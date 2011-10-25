Добрый вечер всем! Необходимо писать статьи и описания: описания предметов по картинкам (бижу), рерайт статей с высокой уникальностью. Статьи либо описания необходимо будет делать три раза в неделю. Средний объем текста ...
Глубокий рерайт текстов на автомобильную тематику
Необходим глубокий рерайт нескольких статей на автомобильную тематику (ремонт, обслуживание авто).
Уникальность не менее 90%.
Приблизительный объём - 25000 символов.
В заявке укажите стоимость за 1000 символов и ГАРАНТИРОВАННЫЙ срок выполнения.
В личку, на ICQ и Skype просьба не писать, рассмотрю все предложения и сам свяжусь с выбранным кандидатом.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $10
Необходимо составить текст на главную страницу сайта.Завершен14 лет назад
- $30
Описание моделей каминов. 30 статей по 1000 зн. Срок - 3 дня. До завтрашнего утра необходимо выполнить 10.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужно подробное ТЗ для будущего информационного портала, есть идея, есть структура, есть пример готово подобного портала. Вам нужно все подробно расписать. Разрисовать структуру. За основу взята структура и идея www.mk.ru ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт14 лет назад
Адрес страницы http://www.divosad.ru/blog/priglashenie_na_uvlekatelnyj_internet_kurs/2011-03-02-11, Нужно сделать ее для людей и СЕО оптимизацию Целевая аудитория: дачники, садовники, жены владельцев коттеджей, которые сами хотят ухаживать за садом. Нужное действие: они записываются на бесплатные ...Завершен14 лет назад
- $15
Нужно сделать хороший рерайт 5ти небольших статей (общее кол-во символов 15к). Тематика: электронные книги.Завершен14 лет назад
- $20
Необходима написать из имеющегося текст, чтобы хотелось заказать услуги у меня. С психологическими приемами. ============================= Еще написать маленький текст, немного слов, для первого сообщения в icq контакт скайп. ============================= Исходники в ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт13 лет назад
требуется постоянный рерайт 1$ за тыс. знаков. для туристического сайта оплата в webmoney желательно скайп иметь для перепискиКопирайтинг44 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужны уникальные статьи по рекламной продукции от 1000 до 3000 знаков. Жду Ваших предложений. Возможна предоплата. Срок исполнения - две недели.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужны уникальные статьи от 3000 знаков на тему женского нижнего белья. Тем очень много и статей нужно много. Желательно наличие портфолио со статьями женской тематики.Завершен13 лет назад