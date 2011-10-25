Глубокий рерайт текстов на автомобильную тематику

Кирилл, так дела не делаются. Ты прислал мне плохую работу и СРАЗУ ТРЕБУЕШЬ ДЕНЕГ, не дав мне даже прочитать текст. Оценка твоей работы: ПЛЮС: 1. Рерайт качественный в плане уникальности (99%) и читабельный. МИНУСЫ: 1. Структура текста - полная каша. Я 20 минут убирал ненужные переносы строк. Зачем сдавать неготовую работу, у тебя же еще день срока был? 2. В MS Word существует чудесная штука, называется "проверка орфографии". Если бы ты ее включил, то у тебя в глазах сразу зарябило бы красными и зелеными полосками. Практически В КАЖДОМ предложении. Я потратил почти час, вычитывая и исправляя синтаксические, орфографические, а порой и "политические" (проффесионалы) ошибки. Итого, я потратил полтора часа, чтобы доделать работу за тобой. Мог бы не заплатить совсем, но я человек честный, свою часть сделки выполняю. Но больше с тобой работать вряд ли буду. Извини.