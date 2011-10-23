Составление анкоров

Здравствуйте необходимо составить анкоры по следующей схеме:

30% прямое вхождение (т.е. тот же запрос),

20% прямое вхождение с окружным текстом,

30% прямое вхождение с разбавлением,

10% в падежах с окружном текстом,

10% в падежах с разбавлением.

Можно и нужно использовать генераторы, поскольку на один поисковый запрос (ключевое слово) необходимо будет сделать 100 вариантов анкоров. То есть вручную вы делаете лишь малую часть, остальное - с помощью программы. Тематика туризм.

Работы очень много, поэтому будут выбраны несколько исполнителей.

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