Добрый вечер всем! Необходимо писать статьи и описания: описания предметов по картинкам (бижу), рерайт статей с высокой уникальностью. Статьи либо описания необходимо будет делать три раза в неделю. Средний объем текста ...
Составление анкоров
Здравствуйте необходимо составить анкоры по следующей схеме:
30% прямое вхождение (т.е. тот же запрос),
20% прямое вхождение с окружным текстом,
30% прямое вхождение с разбавлением,
10% в падежах с окружном текстом,
10% в падежах с разбавлением.
Можно и нужно использовать генераторы, поскольку на один поисковый запрос (ключевое слово) необходимо будет сделать 100 вариантов анкоров. То есть вручную вы делаете лишь малую часть, остальное - с помощью программы. Тематика туризм.
Работы очень много, поэтому будут выбраны несколько исполнителей.
Оплата через вебмани или ЯД.
Указывайте цены и объем и сроки.
Заявки фрилансеров
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