Описание проекта:

Нужна сео статья про алкоголизм. В статье должно быть написано про причины алкоголизма, признаки алкоголизма. Ключевое слово: алкоголизм.

В статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования: Использование ключевого слова без перенасыщенности.

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