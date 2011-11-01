Дезоморфин (ломка, лечение)

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Завершен4 заявки199 просмотров

Описание проекта:

Нужны 4 сео статьи про дезоморфин. Статьи должны быть содержательными, информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ использовать в каждой статье по 5-6 раз.

1. Ключевые слова: последствия дезоморфина.

2. Ключевые слова: лечение дезоморфина.

3. Ключевые слова: дезоморфиновая ломка.

4. Ключевое слово: дезоморфиновая наркомания.

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

lysyjkot
Виталик 
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$12
1 день
Ответственный исполнитель!

Заявки фрилансеров

lysyjkot
Виталик 
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад

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