Дезоморфин (ломка, лечение)

Описание проекта:

Нужны 4 сео статьи про дезоморфин. Статьи должны быть содержательными, информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключ использовать в каждой статье по 5-6 раз.

1. Ключевые слова: последствия дезоморфина.

2. Ключевые слова: лечение дезоморфина.

3. Ключевые слова: дезоморфиновая ломка.

4. Ключевое слово: дезоморфиновая наркомания.

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]