Описание схемы проезда стоматологической клиники

Нужно описать схему проезда для двух стоматологических клиник сети Headway:

1. Первая клиника находится по адресу Москва,ул. Новый Арбат, д. 19

в данном случае нужно описать схему проезда от м. Арбат, и от м. Смоленская

объем: 1-1,5 тыс. знаков

2. Вторая клиника находится по адресу Москва,ул. Профсоюзная, д. 7/12

в данном случае нужно описать схему проезда от м. Академическая, и от м. Профсоюзная

объем: 1-1,5 тыс. знаков

В описаниях нужно употребить словосочетания:

стоматология на Новом Арбате

стоматология на Арбате

стоматология на Академической

стоматология метро Академическая

стоматология метро Смоленская

стоматология метро Профсоюзная

http://www.headway-stom.ru/contacts/

При выборе исполнителя в данном проекте отдается предпочтение фрилансеру проживающему в Москве.