Описание схемы проезда стоматологической клиники

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Завершен3 заявки226 просмотров

Нужно описать схему проезда для двух стоматологических клиник сети Headway:

1. Первая клиника находится по адресу Москва,ул. Новый Арбат, д. 19

в данном случае нужно описать схему проезда от м. Арбат, и от м. Смоленская

объем: 1-1,5 тыс. знаков

2. Вторая клиника находится по адресу Москва,ул. Профсоюзная, д. 7/12

в данном случае нужно описать схему проезда от м. Академическая, и от м. Профсоюзная

объем: 1-1,5 тыс. знаков

В описаниях нужно употребить словосочетания:

стоматология на Новом Арбате

стоматология на Арбате

стоматология на Академической

стоматология метро Академическая

стоматология метро Смоленская

стоматология метро Профсоюзная

http://www.headway-stom.ru/contacts/

При выборе исполнителя в данном проекте отдается предпочтение фрилансеру проживающему в Москве.

13 лет назад
Oksana88
Оксана 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

lenatusai
46 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Елена, спасибо за оперативно выполненный заказ и за проявленное терпение во время моего отсутствие во время праздников :) Заказ был выполнен очень добросовестно, аккуратно и с дополнительными комментариями, для моего удобства. Обязательно буду обращаться вновь.
Очень комфортный Заказчик - рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

lenatusai
46 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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