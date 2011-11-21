Приватно для Лебедевой Евгении

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Завершен1 заявка126 просмотров

Написать серию статей на сайт по рукоделию.

14 лет назад
Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
21 отзыв

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
$50
20 дней
Не первое и, надеюсь, не последнее сотрудничество с Евгенией, прошло на высочайшем уровне. Креативно, эксклюзивно, оперативно! Спасибо!!!!
Хорошее впечатление от приятного сотрудничества. Все четко, понятно, доступно и своевременно. Улечка, спасибо за возможность работать с тобой! Продолжаем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад

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