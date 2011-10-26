Коаксил и ЛСД

Описание проекта:

Нужны 4 сео статьи про коаксиловую наркоманию, гашиш и ЛСД. Статьи должны быть содержательными, информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статьях используйте перечисления чего-либо по пунктам.

1. Ключевые слова: лечение коаксиловой наркомании, лечение от коаксиловой зависимости, коаксиловая наркомания.

2. Ключевые слова:коаксиловая ломка, снятие коаксиловой ломки, лечение коаксиловой ломки.

3. Ключевые слова:употребление гашиша, вред гашиша, наркотик гашиш, гашишевая наркомания.

4. Ключевое слово:употребление ЛСД, вред ЛСД, последствия ЛСД.

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.

Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.

Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]