Нужно описать схему проезда для двух стоматологических клиник сети Headway: 1. Первая клиника находится по адресу Москва,ул. Новый Арбат, д. 19 в данном случае нужно описать схему проезда от м. Арбат, ...
Коаксил и ЛСД
Описание проекта:
Нужны 4 сео статьи про коаксиловую наркоманию, гашиш и ЛСД. Статьи должны быть содержательными, информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. В статьях используйте перечисления чего-либо по пунктам.
1. Ключевые слова: лечение коаксиловой наркомании, лечение от коаксиловой зависимости, коаксиловая наркомания.
2. Ключевые слова:коаксиловая ломка, снятие коаксиловой ломки, лечение коаксиловой ломки.
3. Ключевые слова:употребление гашиша, вред гашиша, наркотик гашиш, гашишевая наркомания.
4. Ключевое слово:употребление ЛСД, вред ЛСД, последствия ЛСД.
В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статьи должны быть очень интересными.
Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.
Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.
Присылать статьи: [email protected]
Выбранный исполнитель
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