Текст-статья на научную конференцию по электронике

Нужно найти текст, переделать, или самому написать для научной конференции по электроники. Размер 1 страница А4 13 шрифтом с одиночным интервалом. Нужно подать работу в 2-х видах: на английском и на руском (украинском).

Темы конференции:

1. Engineering Innovations

Aeronautical Engineering

Chemical Engineering

Energy Saving

Electric Engineering

Instrument Making

Mechanical Engineering

Material Science

Metallurgy

Power Engineering

Radio Engineering

Welding

2. Modern Information Technology

3. Electronics

4. Natural Sciences

Biotechnology

Chemistry

Ecology

Medicine

Physics and Mathematics Today

5. Social Sciences

Law

Management & Marketing

Economics

New Trends in Linguistics

Phychology

Sociology

Printing and Publishing

Требования к написанию тезисов:

- актуальности проблемы во введении;

- обобщение опыта ученых по проблеме исследования, выделение нерешенных частей общей проблемы, которым посвящаются обозначенные тезисы;

- формулирование целей тезисов, изложение основного материала исследования в основной части;

- выводы и перспективы дальнейших исследований по проблеме.

Срочно! Нужно для повышения бала для магистратуры. Спасибо.