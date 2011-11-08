Нужен рекламный лозунг на главную страницу

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок276 просмотров

Есть тезисы и понимание, что хотим видеть на главное странице. Необходимый объем несколько КРАСИВЫХ предложений. Тематика продажа аудио-видео техники включая эксклюзивные варианты + установка домашнего кинотеатра и мультирум симстем.

14 лет назад
vsssr
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

TransWrite
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва
14 лет назад
$20
1 день
Подход грамотный, были представлены разные варианты по нашей теме. Все Ок. :)
Спасибо за работу. Все прошло очень хорошо.

Заявки фрилансеров

TransWrite
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Описание схемы проезда стоматологической клиники

    Нужно описать схему проезда для двух стоматологических клиник сети Headway: 1. Первая клиника находится по адресу Москва,ул. Новый Арбат, д. 19 в данном случае нужно описать схему проезда от м. Арбат, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Легальные наркотики

    Описание проекта: Нужна сео статья про легальные наркотики. Статья должны быть информационной. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. Ключевик употребить 5-6 раз. Написать про соли, про аптечные наркотики. 1. Ключевые ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать описания товаров на сайте

    Необходимо написать описания товаров на сайте, желательно продающий текст. Объем описаний до 200-300 символов Так же при успешном выполнение задания с описанием товаров нужно будет писать статьи ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать качественную статью. Тематика - няни

    Друзья! Необходимо написать качественную статью на 2000 символов (плюс/минус) на тему "Няни". Заказчик -человек весьма требователен, а потому стандартного типа статьи на тему "Как выбрать няню" и "Какие бывают няни" не подходят. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать 11 статей

    $50

    Нужны исполнители готовые писать статьи НА ЛЮБЫЕ (!) темы. Объем каждой статьи (11 шт) 800-1500 знаков. (выжимать до 1500 не надо, чтобы не переписывать) Темы статей дам в личку. ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO-контент для сайта по ключевым словам

    Ключевые слова: подарочный сертификат купить подарок мужчине Купить подарок женщине Купить клатч Купить сумку для ноутбука Купить сумку мужскую Купить сумку женскую Купить сумку ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Детоксикация, похмелье, алкоголизм

    Описание проекта: Нужна 9 сео статей про алкоголизм и наркоманию (детоксикация, похмелье). Статьи должны быть информационными. Первое вхождение должно быть прямое, далее можно склонять. 1. Ключевые слова: подростковый алкоголизм, алкоголизм среди подростков, алкоголизм ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад