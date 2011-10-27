Текст по услугам веб-сутдии

Нужны несколько текстов для сайта отеля: об отеле, ресторан, баня, свадебные банкеты, конференц зал, доп.услуги. Краткие описания, красивыми словами, с выражением того, что получит посетитель отеля, как хорошо будет себя чувствовать, как будет доволен ...