Нужно описать схему проезда для двух стоматологических клиник сети Headway: 1. Первая клиника находится по адресу Москва,ул. Новый Арбат, д. 19 в данном случае нужно описать схему проезда от м. Арбат, ...
Описание отеля - срочно
Нужны несколько текстов для сайта отеля: об отеле, ресторан, баня, свадебные банкеты, конференц зал, доп.услуги.
Краткие описания, красивыми словами, с выражением того, что получит посетитель отеля, как хорошо будет себя чувствовать, как будет доволен обслуживанием и т.д.
К чему привязаться можно легко понять по фотографиям, которые покажу исполнителю.
Дело срочное, нужен копирайтер, готовый приступить к работе немедленно.
Оплата по 3$|1000 без пробелов
Прошу потенциальных исполнителей кинуть в личку пример вашего текста или ссылку для оценки стиля.
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