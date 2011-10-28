Описание отеля - срочно

Нужны несколько текстов для сайта отеля: об отеле, ресторан, баня, свадебные банкеты, конференц зал, доп.услуги.

Краткие описания, красивыми словами, с выражением того, что получит посетитель отеля, как хорошо будет себя чувствовать, как будет доволен обслуживанием и т.д.

К чему привязаться можно легко понять по фотографиям, которые покажу исполнителю.

Дело срочное, нужен копирайтер, готовый приступить к работе немедленно.

Оплата по 3$|1000 без пробелов

Прошу потенциальных исполнителей кинуть в личку пример вашего текста или ссылку для оценки стиля.