Описание отеля - срочно

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Завершен4 заявки216 просмотров

Нужны несколько текстов для сайта отеля: об отеле, ресторан, баня, свадебные банкеты, конференц зал, доп.услуги.

Краткие описания, красивыми словами, с выражением того, что получит посетитель отеля, как хорошо будет себя чувствовать, как будет доволен обслуживанием и т.д.

К чему привязаться можно легко понять по фотографиям, которые покажу исполнителю.

Дело срочное, нужен копирайтер, готовый приступить к работе немедленно.

Оплата по 3$|1000 без пробелов

Прошу потенциальных исполнителей кинуть в личку пример вашего текста или ссылку для оценки стиля.

14 лет назад
Alex_Revo
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SallyS
Ири 
41 год
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена очень оперативно, результатом доволен. Хороший стиль изложения, орфография на отлично.
Отличный заказчик. Точная постановка задач и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

SallyS
Ири 
41 год
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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