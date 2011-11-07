Персонально для Винтаж Ирэны.

Очень рада, что опять оправдала Ваш выбор Исполнителя в пользу меня. Надеюсь, и в дальнейшем не подводить. Ну а Вами, как Заказчиком, я более чем довольна! Успехов Вам в бизнесе, ну а мне, значит, интересных работ ;-) ))))