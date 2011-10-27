Приватный проект для Покотило Татьяна (Nity)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка132 просмотра

Переписать (дополнить) тексты, представленные по исходным адресам с использованием необходимых ключевых слов. В тексты органично вписать ссылки на указанные ресурсы.

Объем текста — примерно 1500 символов. Названия брендов в виде существующих списков (там где есть) не учитываются в подсчете.

Ключевики должны встречаться в тексте от 5 до 10 раз. Можно склонять.

Каждая статья должна иметь краткую аннотацию (примерно 250 символов), не повторяющуюся в тексте статьи.

Срок 1 неделя.

Бюджет 1000 руб. за все статьи.

14 лет назад
Pike777
Олег 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$34
7 дней

Заявки фрилансеров

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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