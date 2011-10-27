Приватный проект для Покотило Татьяна (Nity)

Переписать (дополнить) тексты, представленные по исходным адресам с использованием необходимых ключевых слов. В тексты органично вписать ссылки на указанные ресурсы.

Объем текста — примерно 1500 символов. Названия брендов в виде существующих списков (там где есть) не учитываются в подсчете.

Ключевики должны встречаться в тексте от 5 до 10 раз. Можно склонять.

Каждая статья должна иметь краткую аннотацию (примерно 250 символов), не повторяющуюся в тексте статьи.

Срок 1 неделя.

Бюджет 1000 руб. за все статьи.