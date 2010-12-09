Natali_Poll

Пишу быстро, грамотно, уникально

Доброго времени суток! Выполняю проекты разного плана, а именно:

- написание уникального контента: статьи, новости, блоги, описания товаров (копирайт/рерайт) любого объема и на различные темы;

- контент менеджмент;

- пишу стихи ко всем праздникам;

- перевожу видео в текст.

Образование экономическое, также разбираюсь в менеджменте, маркитенге, туризме и многом другом. В совершенстве знаю русский и украинский, владею английским. К работе отношусь ответственно, если необходимо, проявляю креативность. С удовольствием выполню интересные проекты, которые расширят мой кругозор. В вышеперечисленном существует большой опыт. Всегда буду рада сотрудничеству!