Natali_Poll

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно написать второй раздел к курсовой работе "Функції та операції НБУ" Второй раздел содержит две части: 2. Аналіз діяльності Національного Банку України 2.1. Аналіз основних показників банківської системи України ...
Пишу быстро, грамотно, уникально
Доброго времени суток! Выполняю проекты разного плана, а именно:
- написание уникального контента: статьи, новости, блоги, описания товаров (копирайт/рерайт) любого объема и на различные темы;
- контент менеджмент;
- пишу стихи ко всем праздникам;
- перевожу видео в текст.
Образование экономическое, также разбираюсь в менеджменте, маркитенге, туризме и многом другом. В совершенстве знаю русский и украинский, владею английским. К работе отношусь ответственно, если необходимо, проявляю креативность. С удовольствием выполню интересные проекты, которые расширят мой кругозор. В вышеперечисленном существует большой опыт. Всегда буду рада сотрудничеству!
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
13 лет назад
Отличный заказчик! С Натальей было работать легко и приятно: четкие требования, быстрая оплата. Спасибо Вам за сотрудничество и доверие! Успешной защиты!
Ответный отзыв
Отличная работа, я даже не успела дописать требования к работе, как Мария уже прислала мне готовый вариант, замечаний абсолютно никаких. Очень рекомендую всем заказчикам, в особенности тем, которых поджимают сроки.