Natali_Poll

Наталья Польская Natali_Poll

 
33 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Пишу быстро, грамотно, уникально

Доброго времени суток! Выполняю проекты разного плана, а именно:

- написание уникального контента: статьи, новости, блоги, описания товаров (копирайт/рерайт) любого объема и на различные темы;

- контент менеджмент;

- пишу стихи ко всем праздникам;

- перевожу видео в текст.

Образование экономическое, также разбираюсь в менеджменте, маркитенге, туризме и многом другом. В совершенстве знаю русский и украинский, владею английским. К работе отношусь ответственно, если необходимо, проявляю креативность. С удовольствием выполню интересные проекты, которые расширят мой кругозор. В вышеперечисленном существует большой опыт. Всегда буду рада сотрудничеству!

  • Курсовая (укр.)

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно написать второй раздел к курсовой работе "Функції та операції НБУ" Второй раздел содержит две части: 2. Аналіз діяльності Національного Банку України 2.1. Аналіз основних показників банківської системи України ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Курсовая (укр.)
Отличный заказчик! С Натальей было работать легко и приятно: четкие требования, быстрая оплата. Спасибо Вам за сотрудничество и доверие! Успешной защиты!
Отличная работа, я даже не успела дописать требования к работе, как Мария уже прислала мне готовый вариант, замечаний абсолютно никаких. Очень рекомендую всем заказчикам, в особенности тем, которых поджимают сроки.
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