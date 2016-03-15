Здравствуйте, я представляю студию звукозаписи New Sound. По случаю поступления заказа на авторскую песню под ключ, необходимо сочинить текст песни для начала, на которую уже будет сочиняться мелодия и аранжировка. Вот информация, которую предоставил ...
Написать слова к известной песне АВВА на русском языке - поздравление
Необходимо написать слова к песне ABBA «Thank You ForTheMusic» в качестве поздравления на юбилей 50-летней женщине от
друзей. Песня будет исполняться под минусовку – я раздам слова каждому по строчке-две, а припев поем все вместе, что-то типа: “Тебе, Виктория, спасибо за….”
Минусовка будет.В поэзии разбираюсь, так что буду очень требовательна к содержанию, рифме и ритму.
Файл с информацией о юбиляре добавлю непосредственному исполнителю.
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