Написать слова к известной песне АВВА на русском языке - поздравление

Необходимо написать слова к песне ABBA «Thank You ForTheMusic» в качестве поздравления на юбилей 50-летней женщине от

друзей. Песня будет исполняться под минусовку – я раздам слова каждому по строчке-две, а припев поем все вместе, что-то типа: “Тебе, Виктория, спасибо за….”

Минусовка будет.В поэзии разбираюсь, так что буду очень требовательна к содержанию, рифме и ритму.

Файл с информацией о юбиляре добавлю непосредственному исполнителю.