Написать слова к известной песне АВВА на русском языке - поздравление

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Завершен8 заявок256 просмотров

Необходимо написать слова к песне ABBA «Thank You ForTheMusic» в качестве поздравления на юбилей 50-летней женщине от

друзей. Песня будет исполняться под минусовку – я раздам слова каждому по строчке-две, а припев поем все вместе, что-то типа: “Тебе, Виктория, спасибо за….”

Минусовка будет.В поэзии разбираюсь, так что буду очень требовательна к содержанию, рифме и ритму. 

Файл с информацией о юбиляре добавлю непосредственному исполнителю.   

9 лет назад
ArtrixUA
Елена 
59 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Yenn
55 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$8
3 дня
Потрясающе! Я очень довольна! Песня - очень сложная, задание - уникальное - написать о незнакомом человеке на основе поданной информации. Оксана справилась - на ОТЛИЧНО! Спасибо много-много раз! Теперь постараюсь достойно воплотить свою идею в жизнь! Рекомендую Оксану всем и с удовольствием буду приглашать в свои проекты!
Спасибо Елене за интересный творческий проект. Подробная задача, контактность, доброжелательность и быстрая оплата. Получила настоящее удовольствие и удовлетворение от работы. Искренне благодарю!

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Yenn
55 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
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