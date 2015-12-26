Сочинить текст песни (шансон)

Здравствуйте, я представляю студию звукозаписи New Sound. По случаю поступления заказа на авторскую песню под ключ, необходимо сочинить текст песни для начала, на которую уже будет сочиняться мелодия и аранжировка.

Вот информация, которую предоставил заказчик:

Пою в стиле эстрадный шансон (не лагерные песни). Ориентир Григорий Лепс (в частности песня "я поднимаю руки"); Михаил Бублик. Нужно 3 куплета. Прикрепил свое фото, песня должна соответствовать амплуа:

http://newsound.su/sites/default/files/user-files/_mg_24144.jpg

http://newsound.su/sites/default/files/user-files/whpeg61l9rw.jpg

Больше никаких данных заказчик предоставить не может и не хочет сковывать автора, так что творить можно без ограничений. Есть такие ограничения - не копировать форму рифмы песни "Я поднимаю руки", она скорее как ориентир направления, соблюдать такую форму: куплет 1, бридж, припев, куплет 2, бридж, припев, куплет 3, бридж, припев, припев. Последний припев желательно незначительно изменить (это даже может быть буквально 1 слово, если это будет подходить по смыслу).

Не пишите в личку, только в проект. Как примеры работ предоставляйте ваши тексты песен в стиле шансон. Стихи (не тексты песен) не интересуют, читать не буду. По бюджету хотелось бы остановиться на 15$. Оплата на wmz, ЯД или ПриватБанк на выбор исполнителя. Хотелось бы уложиться в 3-5 дней. Если заказчик попросит доработать/переделать текст песни, вы делаете это бесплатно. Оплата только после утверждения текста заказчиком. Если сработаемся, готовы работать с вами на постоянной основе в направлении сочинения текстов для песен.