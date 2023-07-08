На день отца

Не большое поздравление для отца которого можно назвать гордо отцом но сыном он гордо меня пока что назвать не может ,как он всегда был для меня примером и моей стеной и приходит мой черед стать для него плечом и сыном и которого можно гордо назвать сын , пожелания минимум и больше благодарения ,и без всяких сюсю .