На день отца

Песня должна быть вдохновлена восточной тематикой но не слишком насыщено, называется "slice them all" Mp3 в лс
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Не большое поздравление для отца которого можно назвать гордо отцом но сыном он гордо меня пока что назвать не может ,как он всегда был для меня примером и моей стеной и приходит мой черед стать для него плечом и сыном и которого можно гордо назвать сын , пожелания минимум и больше благодарения ,и без всяких сюсю .
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