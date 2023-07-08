На день отца

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт30 заявок199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Не большое поздравление для отца которого можно назвать гордо отцом но сыном он гордо меня пока что назвать не может ,как он всегда был для меня примером и моей стеной и приходит мой черед стать для него плечом и сыном и которого можно гордо назвать сын , пожелания минимум и больше благодарения ,и без всяких сюсю .

2 месяца назад
guest_1697385224601
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад