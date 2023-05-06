Написать песню в стиле панк рок

$20
Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт11 заявок105 просмотров
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Песня должна быть вдохновлена восточной тематикой но не слишком насыщено, называется "slice them all"

Mp3 в лс

2 месяца назад
VladdominikT
Владислав 
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
5 дней назад