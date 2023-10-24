Текст Email рассылки

$20
Продающие текстыЗакрыт46 заявок215 просмотров
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Необходимо сделать текст письма/whatsapp сообщения для рассылки клиентам салона проката платьев с поздравлением на новый год и промо акции

Темы письма
1. Поздравить с наступающими Новогодними праздниками и пожелать всего лучшего:)
2. Поблагодарить, что пользуются услугами нашего салона проката платььев
3. Подарить промо предложение (на любое кол-во нарядов, любому кол-во людей(друзья, близкие, знакомые)
а - 6 дней проката бесплатно при оплате 1 дня проката в период с 30.12 по 05.01
б - На любое другую дату 20% скидки + 1 день аренды

Сколько будет стоить? и какой срко? 

месяц назад
urtdress
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад