Текст Email рассылки

Необходимо сделать текст письма/whatsapp сообщения для рассылки клиентам салона проката платьев с поздравлением на новый год и промо акции



Темы письма

1. Поздравить с наступающими Новогодними праздниками и пожелать всего лучшего:)

2. Поблагодарить, что пользуются услугами нашего салона проката платььев

3. Подарить промо предложение (на любое кол-во нарядов, любому кол-во людей(друзья, близкие, знакомые)

а - 6 дней проката бесплатно при оплате 1 дня проката в период с 30.12 по 05.01

б - На любое другую дату 20% скидки + 1 день аренды

Сколько будет стоить? и какой срко?