Хочу зарабатывать онлайн
Мне 25 лет, я сижу в декрете, ищу заработок в интернете. Владею такими качествами как: ответственность, целеустремленность, пунктуальность, желание работать и зарабатывать. Моя цель - помочь вам в решении различных задач и запросов. Я способна быстро осваивать всю информацию и выполнять задания а также творчески помогать в различных сферах. Надеюсь, что смогу быть полезной и удовлетворить ваши потребности.
Я против войны в Украине!
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