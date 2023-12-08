3d, 2d дизайнер. Верстаю сайты, пишу мобильные приложения

Уже на протяжении 5 лет работаю в различных сферах, 3д - 2 д дизайн, моделирование в Blender, а также в иных платформах по типу 3д Max, AutoCad. Прошел множество курсов, огромное портфолио. Работаю в основном на положительные отзывы. Закончил языковую Mio школу, получил дипломы по русскому, а также по английскому языку. Отношусь ко всем с пониманием, а также выполняю заказ до идеала. Имеется обратная связь 24/7