Резюме

Евгений

Возраст: 45 лет



Опыт: 3+ года

- Реклама

- Создание поддающихся текстов, статей

- Рерайт текста

- Создание лендинга



Я опытный специалист в сфере рекламы, создания текстов и лендинга. За время работы я успешно создавал продающие тексты, проводил рерайт и занимался разработкой лендинга. Мой опыт позволяет мне эффективно работать в рекламе и создавать контент, который привлекает целевую аудиторию.