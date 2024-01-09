Резюме
Евгений
Возраст: 45 лет
Опыт: 3+ года
- Реклама
- Создание поддающихся текстов, статей
- Рерайт текста
- Создание лендинга
Я опытный специалист в сфере рекламы, создания текстов и лендинга. За время работы я успешно создавал продающие тексты, проводил рерайт и занимался разработкой лендинга. Мой опыт позволяет мне эффективно работать в рекламе и создавать контент, который привлекает целевую аудиторию.
Я против войны в Украине!
Продающие тексты
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$20/час
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