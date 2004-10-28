1.)Меня зовут Алина жыву в Молдове г.р. Бельцы, перевожу тексты с разных языков занимаюсь этим 2 года очень буду рада если вы будете обращаться ко мне всем со всем помогу перевод будет готов за сутки
2.)Перевод, который соответствует первому критерию, можно назвать «верным переводом»; перевод, отвечающий второму критерию, характеризуется как «идиоматический перевод».
3.)ISO 17100 — стандарт на услуги перевода, который предусматривает требования к основным процессам и ресурсам перевода, касающимся качества и выполнения переводческого проекта.
Мой услуги
свидетельства о рождении, браке, смерти, изменении имени, разводе (120$)
дипломы и аттестаты (без приложений)
справки об отсутствии судимости (100$)
водительские удостоверения ("права")-(90$)
паспорта (только одностраничный! (110$)
Многостраничные паспорта для РВП и ВНЖ
согласия на выезд ребенка (150$)
военные билеты (50$)
студенческие билеты (45$).
2.
1. Письменные переводы. (100$)
2. Устные переводы. (55$)
3. Редактура (40$)
4.Перевод сайтов (150$)
Расчет стоимости перевода производится до начала перевода.
Стоимость перевода не зависит от тематики текста. Исключение составляют сложные переводы и узкоспециализированные тематики (медицина, патенты, химия, биология, реклама).
При расчете стоимости переводов мы исходим из нормального для переводчика темпа перевода шесть стандартных страниц в день.
Для расчета стоимости письменных переводов используется единый прайс-лист на перевод. Скидки на перевод и наценки рассматриваются и назначаются индивидуально для каждого заказа.
Согласованная после расчета стоимость перевода является окончательной и не изменяется в процессе перевода до момента его сдачи..
Обращайтесь @Ali4ka10 тг.