Перевод текстов

1.)Меня зовут Алина жыву в Молдове г.р. Бельцы, перевожу тексты с разных языков занимаюсь этим 2 года очень буду рада если вы будете обращаться ко мне всем со всем помогу перевод будет готов за сутки

2.)Перевод, который соответствует первому критерию, можно назвать «верным переводом»; перевод, отвечающий второму критерию, характеризуется как «идиоматический перевод».

3.)ISO 17100 — стандарт на услуги перевода, который предусматривает требования к основным процессам и ресурсам перевода, касающимся качества и выполнения переводческого проекта.

Мой услуги

свидетельства о рождении, браке, смерти, изменении имени, разводе (120$)

дипломы и аттестаты (без приложений)

справки об отсутствии судимости (100$)

водительские удостоверения ("права")-(90$)

паспорта (только одностраничный! (110$)

Многостраничные паспорта для РВП и ВНЖ

согласия на выезд ребенка (150$)

военные билеты (50$)

студенческие билеты (45$).

2.

1. Письменные переводы. (100$)

2. Устные переводы. (55$)

3. Редактура (40$)

4.Перевод сайтов (150$)

Расчет стоимости перевода производится до начала перевода.

Стоимость перевода не зависит от тематики текста. Исключение составляют сложные переводы и узкоспециализированные тематики (медицина, патенты, химия, биология, реклама).

При расчете стоимости переводов мы исходим из нормального для переводчика темпа перевода шесть стандартных страниц в день.

Для расчета стоимости письменных переводов используется единый прайс-лист на перевод. Скидки на перевод и наценки рассматриваются и назначаются индивидуально для каждого заказа.

Согласованная после расчета стоимость перевода является окончательной и не изменяется в процессе перевода до момента его сдачи..

Обращайтесь @Ali4ka10 тг.