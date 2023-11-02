Создать анимацию рассеивания пыли

$17
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ТЗ для анимации онбординга колонки:

- Анимация разлёта пыли
- 3 исходные формы :
квадрат, прямоугольник (16:9), круг
- Анимация должна завершаться исчезновением пыли

Фон прозрачный, цвет пыли светлый. Разрешение 2560?1180, 460 ppi

По физике как это ориентировочно должно выглядеть:
https://www.istockphoto.com/video/milk-splash-explode-from-center-around-itself-gm1160542166-317686905
https://www.istockphoto.com/video/white-powder-exploding-on-black-background-in-super-slow-motion-gm923523984-253491197

https://www.istockphoto.com/video/milk-splash-explode-from-center-around-itself-gm1160542166-317686905

https://www.istockphoto.com/video/white-powder-exploding-on-black-background-in-super-slow-motion-gm923523984-253491197
- длительность: ~4-5 секунд
- скорость частиц слишком высокая (связано напрямую с длительностью)
- траектория разлёта частиц должна больше напоминать взрывную волну, равномерно расходящуюся во все стороны (круги на воде хорошая ассоциация)
- послеслед частиц слишком явный и складывается ощущение наличия «палок» в анимации

Главная идея: мы бросаем на поверхность пыльный объект, после контакта с поверхностью пыль разлетается под ним до полного исчезновения

Сроки - завтра (15,11,2023)

Стоимость 1500 руб

месяц назад
itforyou
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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