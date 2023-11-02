Создать анимацию рассеивания пыли

ТЗ для анимации онбординга колонки:



- Анимация разлёта пыли

- 3 исходные формы :

квадрат, прямоугольник (16:9), круг

- Анимация должна завершаться исчезновением пыли



Фон прозрачный, цвет пыли светлый. Разрешение 2560?1180, 460 ppi



По физике как это ориентировочно должно выглядеть:

https://www.istockphoto.com/video/milk-splash-explode-from-center-around-itself-gm1160542166-317686905

https://www.istockphoto.com/video/white-powder-exploding-on-black-background-in-super-slow-motion-gm923523984-253491197



https://www.istockphoto.com/video/milk-splash-explode-from-center-around-itself-gm1160542166-317686905



https://www.istockphoto.com/video/white-powder-exploding-on-black-background-in-super-slow-motion-gm923523984-253491197

- длительность: ~4-5 секунд

- скорость частиц слишком высокая (связано напрямую с длительностью)

- траектория разлёта частиц должна больше напоминать взрывную волну, равномерно расходящуюся во все стороны (круги на воде хорошая ассоциация)

- послеслед частиц слишком явный и складывается ощущение наличия «палок» в анимации



Главная идея: мы бросаем на поверхность пыльный объект, после контакта с поверхностью пыль разлетается под ним до полного исчезновения

Сроки - завтра (15,11,2023)

Стоимость 1500 руб