Создать анимацию рассеивания пыли

Мы – платформа для решения юридических вопросов. Сейчас делаем промоушн в соц.сетях. Задача – дизайн анимированной инфографики, которая будет подчеркивать главные тезисы из монолога или диалога актеров. Видео 30-45 секунд Референсы: ...
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ТЗ для анимации онбординга колонки:
- Анимация разлёта пыли
- 3 исходные формы :
квадрат, прямоугольник (16:9), круг
- Анимация должна завершаться исчезновением пыли
Фон прозрачный, цвет пыли светлый. Разрешение 2560?1180, 460 ppi
По физике как это ориентировочно должно выглядеть:
https://www.istockphoto.com/video/milk-splash-explode-from-center-around-itself-gm1160542166-317686905
https://www.istockphoto.com/video/white-powder-exploding-on-black-background-in-super-slow-motion-gm923523984-253491197
https://www.istockphoto.com/video/milk-splash-explode-from-center-around-itself-gm1160542166-317686905
https://www.istockphoto.com/video/white-powder-exploding-on-black-background-in-super-slow-motion-gm923523984-253491197
- длительность: ~4-5 секунд
- скорость частиц слишком высокая (связано напрямую с длительностью)
- траектория разлёта частиц должна больше напоминать взрывную волну, равномерно расходящуюся во все стороны (круги на воде хорошая ассоциация)
- послеслед частиц слишком явный и складывается ощущение наличия «палок» в анимации
Главная идея: мы бросаем на поверхность пыльный объект, после контакта с поверхностью пыль разлетается под ним до полного исчезновения
Сроки - завтра (15,11,2023)
Стоимость 1500 руб
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