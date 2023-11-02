3D Анимация

$50
АнимацияЗакрыт1 заявка29 просмотров
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Нужно сделать красивую и цепляющую 3D анимацию. Я предоставлю медиа-кит и описание проекта.

Примеры: https://disk.yandex.ru/d/ykupVMBHNKwbAw

2 месяца назад
guest_1699338312222
Россия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад