Анимация афиши, озвучка нейросетью, видео для инстагрм

$50
АнимацияЗакрыт6 заявок43 просмотра
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Есть афиша. Хочу чтобы была она с эффектами и с аудио приглашением (нейросеть) для рекламы в инстаграм секунд на 30-50.

исходник вектор и psd файлы есть и музыка с ютуба каверы

Попробую описать по шагам анимации:

1) проявление парня-логотипа под музыку

2) появление названия бегущей строкой как текст в караоке заполняется.

3) начинает говорить приглашение, желательно каким известным персонажем, в идеале певцов, надо поискать нейросети.

4) перечисляет жанры музыки и образ логотипа меняется соответствующему жанру. Музыка тоже меняется.

Все шрифты хочется чтобы были из рок тематики. Шрифт названия rolling stone, Marshall, fender, Gibson и тд. Под жанры музыки тоже поискать ярких представителей жанра и найти их шрифты их названий.

Хочется несколько версии этих коротких видео.

Первая начинает ac dc парень, перечисляет жанры.

Вторая эмо парень, третья nu metal и тд.

2 месяца назад
guest_1699053763642
Австралия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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