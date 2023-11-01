Анимация афиши, озвучка нейросетью, видео для инстагрм

Различить номер авто в записи видеокамеры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть афиша. Хочу чтобы была она с эффектами и с аудио приглашением (нейросеть) для рекламы в инстаграм секунд на 30-50.
исходник вектор и psd файлы есть и музыка с ютуба каверы
Попробую описать по шагам анимации:
1) проявление парня-логотипа под музыку
2) появление названия бегущей строкой как текст в караоке заполняется.
3) начинает говорить приглашение, желательно каким известным персонажем, в идеале певцов, надо поискать нейросети.
4) перечисляет жанры музыки и образ логотипа меняется соответствующему жанру. Музыка тоже меняется.
Все шрифты хочется чтобы были из рок тематики. Шрифт названия rolling stone, Marshall, fender, Gibson и тд. Под жанры музыки тоже поискать ярких представителей жанра и найти их шрифты их названий.
Хочется несколько версии этих коротких видео.
Первая начинает ac dc парень, перечисляет жанры.
Вторая эмо парень, третья nu metal и тд.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж102 заявкиЗакрыт20 дней назад
- $1
Потрібно зробити обзор фільма на 15 хвилин ,Видеомонтаж10 заявокЗакрыт19 дней назад
Нужно сделать Видеоряд на уровне этого https://www.instagram.com/reel/Cy0ImQJI_JJ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== Под техно музыку должен быть видеоряд с видами Бали, тусовками. Само видео для нарезки и музыку подбираете вы сами. Откликайтесь вместе с примером именно подобной работы (нарезка ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт20 дней назад
- $2000
Добрый день. Нужно создать около 300 видео-роликов (анимация) от 4 до 10 секунд. За каждый ролик 7 долларов. Обязательно с опытом работы или кто хорошо делает анимационные видео. Портфолио прикрепляйте.Видеомонтаж15 заявокЗакрыт20 дней назад
- $10
Монтаж ролика 10-15 минут с музыкой, субтитры добавить, но не везде. Затем наложить мой голос, просто дорожкойВидеомонтаж40 заявокЗакрыт20 дней назад
- $5
Нужно смонтировать 5 видео коротких для Ютуб шортс и добавить субтитры. Также нужно наложить музыку которую я скину в лс. Остальные задачи я напишу в лсВидеомонтаж1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $5
Что нужно сделать: 1. Вырезать мертвые места 2. Добавить субтитры 3. Добавить музыку Это видеопримеры, но я ожидаю лучшего результата: 1. https://www.youtube.com/shorts/NWuFtAMy-jY 2. https://www.youtube.com/shorts/RVABZ1qd4es 3. https://www.youtube.com/shorts/b4DE2mtvn3A 4. ...Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт21 день назад
Нужно хорошо смантажироватьВидеомонтаж16 заявокЗакрыт21 день назад
- $114
Описание по уже проделанной работе в приложении. За октябрь вышло $114 (включая монтаж и 12 за Captions)Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Нужно придумать и сделать короткую видео заставку для конца видео для рилсов, или гивку По длинне несколько секундВидеомонтаж9 заявокЗакрыт24 дня назад