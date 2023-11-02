Моушн-дизайн

АнимацияЗакрыт2 заявки52 просмотра
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Задача – дизайн анимированной инфографики, которая будет подчеркивать главные тезисы из монолога или диалога актеров. Видео 30-45 секунд

Референсы:

  1. Нравится подача и монтаж (смотреть рилсы)

  1. Концепция роликов - монолог+инфографика

  2. Нравится также подача и концепция

2 месяца назад
guest_1699355818912
Россия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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