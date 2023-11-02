Моушн-дизайн

Завдання максимально примітивне, виконувати пару годин, вже є готова простенька анімація і треба лише зробити її більш плавною. Думаю, для початківців саме те.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы – платформа для решения юридических вопросов. Сейчас делаем промоушн в соц.сетях.
Задача – дизайн анимированной инфографики, которая будет подчеркивать главные тезисы из монолога или диалога актеров. Видео 30-45 секунд
Референсы:
Нравится подача и монтаж (смотреть рилсы)
Концепция роликов - монолог+инфографика
Нравится также подача и концепция
- Похожие заказы
- $5Анимация4 заявкиЗакрыт16 дней назад
- $50
Нужно сделать красивую и цепляющую 3D анимацию. Я предоставлю медиа-кит и описание проекта. Примеры: https://disk.yandex.ru/d/ykupVMBHNKwbAwАнимация1 заявкаЗакрыт16 дней назад
- $50
Есть афиша. Хочу чтобы была она с эффектами и с аудио приглашением (нейросеть) для рекламы в инстаграм секунд на 30-50. исходник вектор и psd файлы есть и музыка с ютуба каверы ...Анимация6 заявокЗакрыт19 дней назад
Ролик максимально простой, есть ТЗ, без сложных анимаций, длительность небольшая, ТЗ прикрепляюЗакрыт21 день назад
Нужен человек который сделает красивую и сложную анимацию пиццерии.Анимация10 заявокЗакрыт22 дня назад
для сайта по поводу отпривки товараЗакрыт23 дня назад
- $100
Анимированное интро для YouTube канала продолжительность около 15 секунд. Короткое описание задания ?? Канал называется ''Через терни к звездам" идея такая, как в анимации Universal Pictures, но вместо букв пролетают 50 ...Закрыт23 дня назад
Мы перезапускаем популярную видеоигру. Нужен художник-аниматор, создать 5 видео для рекламы в VK Shorts. При отклике, пожалуйста, присылайте портфолио, ориентировочную стоимость и сроки.Анимация2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Анимационный puppet rig Программа: After Effects Длительность: 10 секунд Есть дизайн персонажа. Его нужно превратить в анимационную марионетку (Rig, Duik Angela), где части тела могут двигаться, это специальная функция программы ...Анимация6 заявокЗакрыт25 дней назад
Требуется разработать анимацию прелоадера на сайте Обязательно должно быть портфолио Подробности расскажу в СообщенияхАнимация3 заявкиЗакрыт25 дней назад