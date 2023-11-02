3D Анимация

ТЗ для анимации онбординга колонки: - Анимация разлёта пыли - 3 исходные формы : квадрат, прямоугольник (16:9), круг - Анимация должна завершаться исчезновением пыли Фон прозрачный, цвет пыли ...
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Необходимо сделать короткую 3D анимацию примерно на 10 секунд. В кадре должно быть засохшее дерево калины которое будет расцветать.
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