3D Анимация

АнимацияЗакрыт1 заявка33 просмотра
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Необходимо сделать короткую 3D анимацию примерно на 10 секунд. В кадре должно быть засохшее дерево калины которое будет расцветать.

месяц назад
guest_1700065623174
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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