Приветствую, нужно сделать мультфильм на конкурс от университета. Полное ТЗ ниже:



Форма проведения конкурса: заочная

Язык конкурса: английский



Требования к проектам:

• Участники конкурса представляют групповой проект (3-4 человека), созданный в стиле озвученных анимационных фильмов (мультфильмов), отражающий заявленную тему ‘MY GROUP, MY UNIVERSITY, MY COUNTRY and ME’.

• Мультфильм должен содержать информацию о вашей группе, название и эмблему университета, интересные места, достопримечательности, известные исторические факты или личности страны.

• В конце мультфильма представляется информация о производственно-творческом коллективе (титры), участвовавшем в создании проекта, с указанием зоны ответственности каждого участника.

• Длительность эпизода 2-5 минут.