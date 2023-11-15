Мультфильм

АнимацияЗакрыт1 заявка25 просмотров
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Приветствую, нужно сделать мультфильм на конкурс от университета. Полное ТЗ ниже:

Форма проведения конкурса: заочная
Язык конкурса: английский

Требования к проектам:
• Участники конкурса представляют групповой проект (3-4 человека), созданный в стиле озвученных анимационных фильмов (мультфильмов), отражающий заявленную тему ‘MY GROUP, MY UNIVERSITY, MY COUNTRY and ME’.
• Мультфильм должен содержать информацию о вашей группе, название и эмблему университета, интересные места, достопримечательности, известные исторические факты или личности страны.
• В конце мультфильма представляется информация о производственно-творческом коллективе (титры), участвовавшем в создании проекта, с указанием зоны ответственности каждого участника.
• Длительность эпизода 2-5 минут.

месяц назад
guest_1700227923837
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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