Необходимо сделать короткую 3D анимацию примерно на 10 секунд. В кадре должно быть засохшее дерево калины которое будет расцветать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, нужно сделать мультфильм на конкурс от университета. Полное ТЗ ниже:
Форма проведения конкурса: заочная
Язык конкурса: английский
Требования к проектам:
• Участники конкурса представляют групповой проект (3-4 человека), созданный в стиле озвученных анимационных фильмов (мультфильмов), отражающий заявленную тему ‘MY GROUP, MY UNIVERSITY, MY COUNTRY and ME’.
• Мультфильм должен содержать информацию о вашей группе, название и эмблему университета, интересные места, достопримечательности, известные исторические факты или личности страны.
• В конце мультфильма представляется информация о производственно-творческом коллективе (титры), участвовавшем в создании проекта, с указанием зоны ответственности каждого участника.
• Длительность эпизода 2-5 минут.
- Похожие заказы
- Анимация1 заявкаЗакрыт7 дней назад
- $17
ТЗ для анимации онбординга колонки: - Анимация разлёта пыли - 3 исходные формы : квадрат, прямоугольник (16:9), круг - Анимация должна завершаться исчезновением пыли Фон прозрачный, цвет пыли ...Анимациянет заявокЗакрытмесяц назад
Мы – платформа для решения юридических вопросов. Сейчас делаем промоушн в соц.сетях. Задача – дизайн анимированной инфографики, которая будет подчеркивать главные тезисы из монолога или диалога актеров. Видео 30-45 секунд Референсы: ...Анимация2 заявкиЗакрыт15 дней назад
- $5
Завдання максимально примітивне, виконувати пару годин, вже є готова простенька анімація і треба лише зробити її більш плавною. Думаю, для початківців саме те.Анимация4 заявкиЗакрыт16 дней назад
- $50
Нужно сделать красивую и цепляющую 3D анимацию. Я предоставлю медиа-кит и описание проекта. Примеры: https://disk.yandex.ru/d/ykupVMBHNKwbAwАнимация1 заявкаЗакрыт16 дней назад
- $50
Есть афиша. Хочу чтобы была она с эффектами и с аудио приглашением (нейросеть) для рекламы в инстаграм секунд на 30-50. исходник вектор и psd файлы есть и музыка с ютуба каверы ...Анимация6 заявокЗакрыт19 дней назад
Ролик максимально простой, есть ТЗ, без сложных анимаций, длительность небольшая, ТЗ прикрепляюЗакрыт21 день назад
Нужен человек который сделает красивую и сложную анимацию пиццерии.Анимация10 заявокЗакрыт22 дня назад
для сайта по поводу отпривки товараЗакрыт23 дня назад
- $100
Анимированное интро для YouTube канала продолжительность около 15 секунд. Короткое описание задания ?? Канал называется ''Через терни к звездам" идея такая, как в анимации Universal Pictures, но вместо букв пролетают 50 ...Закрыт23 дня назад