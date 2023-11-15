Доброго дня! Шукаємо підрядника для створення серії відео-роліков презентації функцій інформаційно пошукової системи “Прецедент”. www.precedent.ua Роліки будуть двох категорій: Короткі для тіктока - стисла подача матеріалу відповідний розмір відео для вертикального перегляду ...
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Треба простенька флеш анімація (перетворення лого на інше лого) і 4 або 5 текстів під іншими лого, що відкриваються на клік
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