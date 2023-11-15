2D анимация по сценарию

АнимацияЗакрыт5 заявок32 просмотра
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Сделать видео по готовой стилистике, пример стилистики тикток - nottinylife
Стилистику и нароботки, предоставлю

Сценарий:

Продолжительность от 2 до 4 минут.

Нужна только 2D анимация, отрисовку элементов и локаций предоставлю.

месяц назад
denielsonis
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
Выбранный исполнитель
ReMind
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
месяц назад
$45
15 дней
RUB
ТОП-5
Анимация
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