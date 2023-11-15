Приветствую, нужно сделать мультфильм на конкурс от университета. Полное ТЗ ниже: Форма проведения конкурса: заочная Язык конкурса: английский Требования к проектам: • Участники конкурса представляют групповой проект (3-4 человека), созданный в стиле озвученных ...
Створення серії відео-роліков презентації функцій онлайн сервісу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Шукаємо підрядника для створення серії відео-роліков презентації функцій інформаційно пошукової системи “Прецедент”. www.precedent.ua
Роліки будуть двох категорій:
Короткі для тіктока - стисла подача матеріалу відповідний розмір відео для вертикального перегляду на телефоні, окремий сценарій;
Більш розгорнуті - більше деталей в сценарії, формат відео для перегляду на ПК.
Перша задача - визначитись із виконавцем робот, тому надаємо частину сценарію пілотного ролика (за запитом).
Одразу повідомляємо, що нам не потрібна команда професіоналів з акторами, та багатоголосим озвученням. Бажано знайти початківця з невеликим досвідом, але великим бажанням на комерційному проекті примножити свої навички.
Бажано перед початком робот визначити рамки бюджетів, але якщо буде зразок виконання за наданим сценарієм - також буде плюс.
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