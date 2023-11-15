Створення серії відео-роліков презентації функцій онлайн сервісу

Доброго дня!

Шукаємо підрядника для створення серії відео-роліков презентації функцій інформаційно пошукової системи “Прецедент”. www.precedent.ua

Роліки будуть двох категорій:

Короткі для тіктока - стисла подача матеріалу відповідний розмір відео для вертикального перегляду на телефоні, окремий сценарій;

Більш розгорнуті - більше деталей в сценарії, формат відео для перегляду на ПК.

Перша задача - визначитись із виконавцем робот, тому надаємо частину сценарію пілотного ролика (за запитом).

Одразу повідомляємо, що нам не потрібна команда професіоналів з акторами, та багатоголосим озвученням. Бажано знайти початківця з невеликим досвідом, але великим бажанням на комерційному проекті примножити свої навички.

Бажано перед початком робот визначити рамки бюджетів, але якщо буде зразок виконання за наданим сценарієм - також буде плюс.