Доробити анімацію в Live 2D

$5
АнимацияЗакрыт4 заявки32 просмотра
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Завдання максимально примітивне, виконувати пару годин, вже є готова простенька анімація і треба лише зробити її більш плавною. Думаю, для початківців саме те.

2 месяца назад
Erikga
19 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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