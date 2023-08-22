Пересобрать проект из Мовави

Всем привет! Есть готовый проект ролика в Мовави, но не могу его экспортировать, программа вылетает. Файлы использовались в формате MOV, снимал на айфон. Монтировал на макбуке. При переноси проекта на винду также не выходит проект доделать, так как на винде Мовави не работает с форматом MOV.

Ролик на 11 минут, там идет комментарий происходящего отдельными голосовыми дорожками.

Нужно смонитровать ролик.