Монтаж reels для соц мереж

Собрать ролик из коротких видео взятых из свободного доступа. Примерно: 5 секунд класс с детьми работающими на компьютерах, 5 секунд показать рассказывающего преподавателя, 5 секунд показать экран компьютера с программой и тд. Музыка + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать монтаж экспертных видео говорящей головы. Добавить динамику, саунд-дизайн, работать над удержанием внимания зрителя.
Пример:
https://www.instagram.com/reel/CvGFoXBJpOH/
15-30 видео длиною 0,5-2 мин.
Присылайте, пожалуйста, ваши кейсы и прайс
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