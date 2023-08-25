Распознать и протитровать 24 интервью на английском

нужен монтажёр для обработки роликов мобильных игр(кликбейт реклама) Ролик длинной 45 сек. Требуется наложить 2д, звук и маски на готовый ролик
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо распознать текст и протитровать 24 интервью на английском языке.
Хронометраж интервью от 2 до 8 минут
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