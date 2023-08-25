Нужно записать короткий видеоролик рекламы с Вашим участием(Только Ж)

$10
ВидеомонтажЗакрыт5 заявок30 просмотров
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Нужно записать рекламный ролик на 10-15 секунд с Вашим участием! Прошу откликнутся только женскому полу и очень желательно из Казахстана! Подробнее обговорим при сотрудничестве!
Контекст видео: благодарность человеку за участие в бирже

4 месяца назад
guest_1693506034720
Украина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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