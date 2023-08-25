Відеомонтаж манги

$5
ВидеомонтажЗакрыт24 заявки120 просмотров
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Я даю сценрій та назву манги

даю аудіо на 60 хв

даю фон

ваше завдання взяти з манги картинки та підставити під аудіо

200 грн за 1 відео

можете пропонувати свою ціну в повідомленнях

різка нестача людей тому візьму без навиків навіть

оплата частинами га карту або через біржу

4 месяца назад
Yura_F
Юра 
19 летУкраина
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
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