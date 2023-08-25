Відеомонтаж манги

Мне требуется несколько уроков по After Affects Сейчас я работаю с Direct 365 программа работает очень плохо хочу перейти на After Affects мне нужно показать как делать вещи которые я уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я даю сценрій та назву манги
даю аудіо на 60 хв
даю фон
ваше завдання взяти з манги картинки та підставити під аудіо
200 грн за 1 відео
можете пропонувати свою ціну в повідомленнях
різка нестача людей тому візьму без навиків навіть
оплата частинами га карту або через біржу
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