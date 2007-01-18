Flabus

Владислав Посполіта Flabus

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Монтаж відео

Монтаж відео.

Розвиваюсь в сфері монтажу більше року, і тому вирішив спробувати себе у фрілансі.

Щоб швидше і якісніше зробити свою роботу, обговорюю з вами всі деталі замовлення.

В залежності від складності відео. монтаж займає від кількох годин до 2-3 днів.

Оплата на картку Visa, Mastercard.

#6Добавление музыки
#9Создание рекламных роликов
#10Создание видео
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#831
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20
Видеомонтаж

Портфолио

Отзывы заказчиков

electrum_games
27 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Рекламный ролик для игры
Добавление музыкиСоздание видеоСоздание рекламных роликов
Задание выполнено оперативно, результатом и стоимостью остался доволен. Рекомендую
Всё понравилось, скинул оплату сразу после выполнения мной задания. Всё, что нужно было изменить тщательно обьяснил.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
$7/час
от $5от 1 дня
#16
Баннеры
нет отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
#1093