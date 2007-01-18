Монтаж відео
Монтаж відео.
Розвиваюсь в сфері монтажу більше року, і тому вирішив спробувати себе у фрілансі.
Щоб швидше і якісніше зробити свою роботу, обговорюю з вами всі деталі замовлення.
В залежності від складності відео. монтаж займає від кількох годин до 2-3 днів.
Оплата на картку Visa, Mastercard.
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#831
рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-20— Видеомонтаж
Портфолио
- ShowReel15 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Добавление музыкиСоздание видеоСоздание рекламных роликов
Задание выполнено оперативно, результатом и стоимостью остался доволен. Рекомендую
Ответный отзыв
Всё понравилось, скинул оплату сразу после выполнения мной задания. Всё, что нужно было изменить тщательно обьяснил.
Видеомонтаж
1 отзыв
$7/час
от $5от 1 дня
#16
Баннеры
нет отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
#1093