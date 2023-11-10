Нужен простой сайт визитка на wordpress под услугу изготовление кухонной мебели. Пример того, что нужно - https://baron24.ru/ Т.е. простой адаптивный под моб версию шаблон на wordpress, логотип, иконка, все максимально простое, в шапке кнопки как на примере, вместо расчета стоимости - ПОЗВОНИТЬ, какое-то стоковое изображение кухни на главной, работы, отзывы, футер. Все это конечно посадить на wordpress, т.е. сразу с версткой со всей необходимой современной разметкой, требованиями и первичной вставкой нужных кодов, метрик и т.п. Домен есть, какая-то первичная информация, тексты и фотографии есть.